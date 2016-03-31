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Общественный транспорт в Минске: поезда в метро будут ходить реже, 7 троллейбусов и 2 автобуса отменят в вечернее время

31 марта 2016 18:44
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Новости Беларуси. Минский метрополитен корректирует интервалы движения поездов. В межпиковое время они увеличится на полминуты на обеих ветках. По словам специалистов, едва заметное для пассажиров увеличение времени ожидания поездов поможет добиться ощутимой экономии электроэнергии и направить ее на оптимизацию работы тоннельной вентиляции, увеличить интенсивность проведения техосмотра и ремонта подвижного состава.

Также некоторые изменения коснутся и наземного транспорта. Так, в вечернее время отменяется работа семи троллейбусных маршрутов – номер 12, 43, 46, 63, 39, 47 ,17 и двух автобусов – номер 46 и 79.

Эти меры помогут оптимизировать движение столичного транспорта, исключить невостребованные и добавить необходимые единицы подвижного состава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

# общество # Общественный транспорт

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