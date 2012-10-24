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Что делать, если приобретен просроченный продукт?

24 октября 2012 12:42
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Во время выбора товара обращайте внимание не только на срок годности, но и на температуру хранения, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Чаще случается так, что покупатель только, придя домой, обнаружил товар с истекшим сроком годности. Что делать?

Ольга Тимошенко, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Нужно не полениться, вернуться в предприятие торговли, конечно, если сохранился чек, и оставить обращение в Книге замечаний и предложений или предприятие торговли может произвести замену данного товара или вернуть деньги. Жалоба же может стать основанием для начала административного процесса.
Плановые проверки магазинов проводятся не чаще 1 раза в год. Также бывают внеплановые проверки и проверки по мониторингу.

 

 

# общество # Защита прав потребителей

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