Что делать, если приобретен просроченный продукт?

Во время выбора товара обращайте внимание не только на срок годности, но и на температуру хранения, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Чаще случается так, что покупатель только, придя домой, обнаружил товар с истекшим сроком годности. Что делать?

Ольга Тимошенко, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Нужно не полениться, вернуться в предприятие торговли, конечно, если сохранился чек, и оставить обращение в Книге замечаний и предложений или предприятие торговли может произвести замену данного товара или вернуть деньги. Жалоба же может стать основанием для начала административного процесса.

Плановые проверки магазинов проводятся не чаще 1 раза в год. Также бывают внеплановые проверки и проверки по мониторингу.