На белорусско-литовской границе на Деды открылись упрощенные пункты пропуска

Упрощенные пункты пропуска будут работать только сегодня и завтра: в День всех святых и День поминовения усопших. Впрочем, уже в следующем году для жителей 50-километровой зоны шенгенские визы будут не нужны.

Соглашение об этом подписано во время недавнего визита Президента Литвы в Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Сегодня в упрощенном пункте пропуска «Петюлевцы» на белорусско-литовской границе оживленно. В День поминовения предков посетить могилы родных желающих немало. У Елены Чеснулене родственники живут в Беларуси. Чтобы в обычный день наведаться в гости, до ближайшего пункта пропуска необходимо проехать почти 200 километров. С открытием упрощенного перехода дорога занимает несколько минут.

Елена Чеснулене, жительница Друскининкая (Литва):

Для меня это очень удобно, потому что мама моя родом из Беларуси, там вся родня по маминой линии.

Жительница литовской деревни Вацлава Ненартовичене каждый год в канун Дня поминовения предков приезжает к белорусской родне. Говорит, через упрощенный пункт пропуска это намного легче.

Подписанное недавно соглашение во время визита Президента Республики Литвы Дали Грибаускайте в Беларусь о безвизовом приграничном движении, говорит женщина, позволит ей ездить в гости к белорусским родственникам еще чаще.

Введение приграничного безвизового режима ждет и белорус Михаил Гудач. За могилами родителей сегодня он ухаживает один. Родная сестра из Литвы не приезжает уже больше пяти лет.

Дополнительные пункты упрощенного пропуска будут работать на белорусско-литовской границе два дня: сегодня и завтра с 10 утра до 17 вечера. Они позволяют сэкономить время на дорогу, но соответствующие визы в паспортах — пока условие обязательное.

Сергей Губенко, старший офицер службы пограничного контроля Лидской пограничной группы:

Обязательно наличие документов на пересечение государственной границы, визы. То есть у нас визовый режим он и есть визовый режим. Ну и, конечно, в наличии должны быть страховки на транспортное средство и медицинская страховка.

Расстояние между двумя ближайшими населенными пунктами с белорусской и литовской стороны — не больше 2 км. Поэтому пересечь государственную границу в упрощенном пункте пропуска «Петюлевцы» можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, и даже пешком. Единственное условие — наличие всех необходимых документов. Оформление на границе занимает всего несколько минут. И дальше путь свободен.