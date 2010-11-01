Посетителями белорусского павильона в Шанхае стали 5.5 миллионов человек

Это последний вечер самой дорогой в истории мировых выставок. Чтобы построить все это, Китай потратил полмиллиарда долларов. Но это не единственный рекорд ЭКСПО в Шанхае. Впервые выставку провела развивающаяся страна, и впервые ее посетили 70 миллионов человек.

Все эти миллионы, конечно же, живые люди. А потому Чан с утра до вечера работает не покладая рук. С метлой за полгода обошел весь этот мир в миниатюре.

- Я отвечаю за чистоту на выставке. Видите, как тут красиво?! Жаль, что все закончилось!

Чистота и экологичность — вот что выгодно отличает Шанхайскую выставку от других. Ну, например, футуристичная крыша над центральным бульваром не столько дизайнерская находка, сколько возможность до капли собрать дождевую воду. А миллионы огней над ЭКСПО — это исключительно энергия солнечного света. В общем, Шанхай на несколько десятилетий приблизил будущее.

- Все великолепно, просто восхитительно и даже с профессиональной точки зрения. Мой муж архитектор, и нас интересуют исключительно детали.

Скульптура Русалочки из Копенгагена, полотна импрессионистов из коллекции Лувра и даже гигантские черепахи с Сейшельских островов. Все это теперь вернется домой. Правда, кое-что все же останется. Например, начинку белорусского павильона передадут в музей всемирной выставки.

Иван Найдович, директор Белорусского павильона на ЭКСПО-2010:

Человек, который выходит, он уже связывает с Беларусью теплые чувства. Это слово ужен ассоциируется с приятными ощущениями. Пожалуй, Геннадий Зюганов появился как-то неожиданно у нас — высоко оценивал и павильон, и нашу работу.

«Шибо» или, говоря по-русски, «Всемирная выставка» — такое имя за последние полгода получили 30 тысяч новорожденных китайцев. В этом смысле переплюнуть пекинскую Олимпиаду, конечно, не удалось. Зато в остальном Шанхай громко заявил на весь мир.

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН:

Правительство и люди Китая доказали, что способны организовать такое грандиозное событие мирового масштаба. И я искренне поздравляю эту страну от имени Организации Объединенных Наций.

Кроме мировой известности, ЭКСПО принесла Шанхаю 12 миллиардов долларов чистой прибыли. Ведь денег здесь ни на что не жалели. А вот гость из Люксембурга с подозрительно русской фамилией Горбачев удивляться, похоже, давно разучился.

Большинство павильонов, а их около двухсот — по количеству стран — уже в ближайшие дни разберут и переработают. А вот «Корона Востока» — новый символ Шанхая — останется на берегу Хуанпу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По решению властей китайский павильон еще полгода будет принимать посетителей. Ведь заглянуть в настоящее будущее, как выяснилось, смогли далеко не все.