Общественный транспорт и поликлиники 21 января будут работать по графику будней

Новости Беларуси. 21 января в рабочем ритме! Завтра в Минске не обычная суббота, а акция трудотерапии в счет выходного дня, который мы отгуляли 2 января.

Не исключение и обе линии столичной подземки. Первые составы отправятся с 05.30 утра и будут перевозить своих пассажиров до 01.30 ночи. Существенных изменений не произойдет и в работе столичных поликлиник, школ и детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.