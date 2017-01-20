Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги

Новости Беларуси. Родительским комитетам официально запретили собирать деньги в детских садах и школах. Постановление Министерства образования вступило в силу 20 января. Теперь средства могут перечисляться на счета учреждений, а распоряжаться ими – попечительские советы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Теперь деньги на нужды учреждения образования будут собираться только через попечительский совет. И только на добровольной основе. К примеру, если родители хотят помочь будь то школе, будь то саду, то необходимо перечислять деньги на специальный расчетный счет в банке. Но никак не наличными средствами.

В этой Могилевской школе родители уже перешли на безналичный расчет. Очень удобно, говорит Жанна Глекова, – глава попечительского совета 7 «Б». Теперь не нужно бегать за каждым родителем и уговаривать сдать деньги. У всех на руках расчетный счет, и каждый знает, насколько и когда нужно его пополнить.

Жанна Глекова, председатель попечительского совета 7 «Б» класса школы № 45 Могилева:

Иметь дело с живыми деньгами это конечно сложно. Постоянный подсчет, пересчет. Боишься, где-то чего-то потерять. С безналичными гораздо проще.

А вот в Министерстве образования говорят: принятый документ – для более четкого разграничения функций комитета и совета. Дескать, каждый должен отвечать за свое.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

Попечительский совет, конечно же, отчитывается перед родителями. Это так было, есть и будет. Что касается перевода этого в электронный вид, то все эти отчеты, тоже будут в электронном виде.

Еще один пример. 4-я школа в Витебске. Здесь с 2011 года открыт расчетный счет попечительского совета, куда родители могут класть деньги. Все открыто и прозрачно.

Наталья Данилова, директор средней школы №4 Витебска:

Информацию о том, куда использовались деньги родителей. Можно ознакомиться на школьном сайте, где информация постоянно обновляется.

Шестой учебный день, коррективы в работе родительского комитета и вот еще – карточка учащегося. При помощи пластиковой карточки ребенок сможет, к примеру, пообедать или же проехать в общественном транспорте. Это система как раз и нацелена на то, чтобы родители больше не давали наличные деньги и не возмущались, что кто-то на этом пытается заработать.