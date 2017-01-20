Они наши жители, наши граждане: в Минске усилят поддержку детского дома для детей с особенностями физического развития

Новости Беларуси. В Минске усилят поддержку воспитанников дома-интерната для детей с особенностями физического развития. Государство, общество и церковь совместно прилагают все усилия для создания атмосферы любви и развития в этом заведении.

В интернате создан театр, разработана специальная образовательная программа, привлечены лучшие педагоги и социальные работники в необходимом количестве.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Если есть противопоказания, учебный процесс не подходит для ребенка, ему оказывают коррекционно-развивающие услуги. Для детей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, такое содержание обеспечивается государством.

Огромные усилия для детей помимо государства прилагают общественная организация «Мир без границ», студенты-волонтеры, а также сестры женского Свято-Елисаветинского монастыря.