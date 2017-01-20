Они наши жители, наши граждане: в Минске усилят поддержку детского дома для детей с особенностями физического развития
Новости Беларуси. В Минске усилят поддержку воспитанников дома-интерната для детей с особенностями физического развития. Государство, общество и церковь совместно прилагают все усилия для создания атмосферы любви и развития в этом заведении.
В интернате создан театр, разработана специальная образовательная программа, привлечены лучшие педагоги и социальные работники в необходимом количестве.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Если есть противопоказания, учебный процесс не подходит для ребенка, ему оказывают коррекционно-развивающие услуги. Для детей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, такое содержание обеспечивается государством.
Огромные усилия для детей помимо государства прилагают общественная организация «Мир без границ», студенты-волонтеры, а также сестры женского Свято-Елисаветинского монастыря.
Татьяна Поевская, председатель БОО «Мир без границ»:
Мы считаем, что это в такие же дети, какие есть на территории Республики Беларусь. Они наши жители, наши граждане. Поэтому отношение к ним точно такое же, как в общественной организации, точно так же, как и к остальным детям.
Самое важное для этих ребят – побольше бывать в обществе.
Но вы знаете отношение нашего общества: когда идет мама с ребенком, держит его за руку, если он немножечко отличается от других, сразу же на это обращается внимание. Очень хотелось бы в этом отношении обратиться ко всему обществу: принимайте этих ребят такими, какие они есть.
Марфа, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря:
У многих из них жизнь мученическая. Они такими родились, и возникает вопрос: а почему так? Многие люди думают: зачем Бог такое допускает, на них же нет никакого греха. Почему они такими рождаются, за что они мучаются? Я для себя решила, что, наверное, они нужны для нас, чтобы мы могли проявить какое-то милосердие к ним.