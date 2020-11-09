Общественный совет создан в БНТУ. Для чего он нужен и кто в него вошёл?

Белорусский национальный технический университет готовится встретить вековой юбилей. Впервые вуз распахнул двери 10 декабря 1920 года и с тех пор так и остался одним из самых престижных учебных заведений страны.

Много выпускников (а их свыше 200 тысяч) прославили свой родной политех в самых разных местах, а поступить сюда удается лишь самым сильным абитуриентам. Без специалистов с дипломом БНТУ не обходится сегодня ни одно крупное предприятие машиностроения. А чтобы шагать в ногу со временем, только за последние 20 лет в университете открылось более 70 новых специальностей. Праздничные мероприятия уже начались, 1 сентября стартовала эстафета юбилейного огня. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – проректор по научной работе БНТУ – Александр Маляревич и директор филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» – Виктор Трепачко.

Для чего создали Общественный совет? Александр Маляревич, проректор по научной работе БНТУ:

Общественный совет – это очень важная группа, которая координирует подготовку к юбилею. Туда вошли, прежде всего, наши выпускники, потому что одна из главных целей – отметить юбилей. Это не просто праздновать, это дальнейшее укрепление связей университета с нашими выпускниками. Любое изделие в стране в той или иной степени связано и сделано руками и умом наших выпускников, поэтому мы и хотим по-прежнему укреплять наши связи. И в век, когда обновление происходит буквально за несколько лет, нам нужно постоянно актуализировать, чему учить наших студентов, чтобы, придя на предприятие, в организацию, они могли с первых дней начать полноценно работать и приносить пользу. Вот для чего, прежде всего, мы и работаем, для чего работает этот общественный совет.

Кто вошел в этот Общественный совет? Александр Маляревич:

Это известные и опытные люди, которые могут подсказать, которые своим авторитетом могут содействовать нашему развитию. Это укрепление материальной базы, это расширение перечня предприятий, с которыми мы вплотную работаем там, где есть филиалы кафедр, куда приезжают наши студенты и проходят практическую подготовку. Это те люди, которые реально могут помочь университету в дальнейшем развитии.