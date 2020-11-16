Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям

Новости Беларуси. Складывающаяся эпидемиологическая обстановка снова объединяет белорусов в добрых делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принести продукты на дом, купить лекарства – в центрах социального обслуживания отмечается увеличение потребности в такой помощи пожилым людям. С конца марта выполнено более 30 тысяч заявок.

Силами только территориальных центров не справиться, на помощь приходят волонтеры БРСМ и Красного Креста. Чтобы минимизировать риск заражения, любые контакты исключены: пакет с продуктами оставляют чаще всего у двери.