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Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям

16 ноября 2020 06:45
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Новости Беларуси. Складывающаяся эпидемиологическая обстановка снова объединяет белорусов в добрых делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям-1

Принести продукты на дом, купить лекарства – в центрах социального обслуживания отмечается увеличение потребности в такой помощи пожилым людям. С конца марта выполнено более 30 тысяч заявок.

Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям-4

Силами только территориальных центров не справиться, на помощь приходят волонтеры БРСМ и Красного Креста. Чтобы минимизировать риск заражения, любые контакты исключены: пакет с продуктами оставляют чаще всего у двери.

Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям-7

Рассчитывать на такую помощь могут люди преклонного возраста и инвалиды. По данным профильного ведомства, в Беларуси 844 тысячи одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, у 155 тысяч нет близких родственников.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Фотофакт

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