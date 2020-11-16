Минтруда: с конца марта выполнено более 30 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым людям

Новости Беларуси. Складывающаяся эпидемиологическая обстановка снова объединяет белорусов в добрых делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Складывающаяся эпидемиологическая обстановка снова объединяет белорусов в добрых делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принести продукты на дом, купить лекарства – в центрах социального обслуживания отмечается увеличение потребности в такой помощи пожилым людям. С конца марта выполнено более 30 тысяч заявок.
Силами только территориальных центров не справиться, на помощь приходят волонтеры БРСМ и Красного Креста. Чтобы минимизировать риск заражения, любые контакты исключены: пакет с продуктами оставляют чаще всего у двери.
Рассчитывать на такую помощь могут люди преклонного возраста и инвалиды. По данным профильного ведомства, в Беларуси 844 тысячи одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, у 155 тысяч нет близких родственников.