Хирургический корпус Витебского онкодиспансера переходит на оказание помощи пациентам с коронавирусом

Новости Беларуси. Региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, созданные по поручению Президента, продолжают контроль обстановки на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вирус набирает силу. В связи с этим в Беларуси принимаются необходимые меры по борьбе с заболеванием. Так, с 16 ноября дня хирургический корпус Витебского онкодиспансера переходит на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжается рост заболеваемости. Госпитализация как в Витебске, так и по области превышает выписку. На этом фоне перепрофилируются многие учреждения здравоохранения. В частности, Витебский областной роддом перешел на оказание специализированной помощи беременным и пациентам с инфекцией COVID-19.