Прямой эфир

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

16 ноября 2018 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Услуги общественных бань и душевых в сельской местности включили в перечень социально значимых. Цены на них будут регулировать и контролировать местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на местном уровне смогут выделять из бюджета субсидии для заведений, которые оказывают банные услуги. Ранее МАРТ заявлял о необходимости вмешательства государства в порядок формирования цен на услуги бань. Выяснилось, что многие сельчане стали мыться реже, посещаемость бань снизилась вдвое, поскольку в какой-то момент стоимость выросла более чем на 50 %.

Больше новостей экономики за 16 ноября здесь.

# Государственная социальная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
До -13°С ожидается по востоку Беларуси ночью 17 ноября
16 ноября 2018 14:35

До -13°С ожидается по востоку Беларуси ночью 17 ноября

Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки
16 ноября 2018 14:16

Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки

По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко
16 ноября 2018 13:48

По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко