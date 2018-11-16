До -13°С ожидается по востоку Беларуси ночью 17 ноября

Новости Беларуси. По востоку Беларуси ночью 17 ноября прогнозируется до минус 13°С.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, ночью в субботу будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман и гололедица.

Ночью температура составит от -2°С до -8°С. По востоку страны – минус 9-13°С. Температура в дневное время суток составит от -2°С до +4°С.