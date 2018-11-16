Новости экономики за 16.11.2018

Новости Беларуси. Как специалисты оценили мировой рынок блогеров и сколько зарабатывают на рекламе интернет-звезды? Почему общественные бани на селе станут доступнее и кто будет регулировать ценообразование на эти услуги? Деловые события дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ ПОД ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА Кредитные ресурсы под гарантии правительства. Предприятиям Оршанского района Витебской области предоставят финансирование на реализацию инвестиционных проектов. Соответствующий указ подписал 16 ноября Александр Лукашенко. Предполагается, что деньги будут выделены, в частности, на строительство новых сельхозпредприятий. Предусмотрено также открытие специальных счетов, которыми смогут пользоваться организации, которые имеют задолженность перед банком. Указ также предполагает упрощение схемы при определении подрядчиков, поставщиков товаров и других исполнителей услуг при строительстве объектов. Направлен он и на улучшение экономической ситуации на «Оршанском мясоконсервном комбинате» за счет полной загрузки его мощностей.