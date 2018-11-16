Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки

Новости Беларуси. От суперконденсатора до настоящего робота. Белорусские ученые презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, – несколько сотен новейших образцов. Впервые исследователи показали модель второго белорусского спутника. Как ожидается, этот аппарат сможет делать снимки разрешением в 35 сантиметров. Его разработка проходит совместно с российскими учеными.

Кроме того белорусские исследователи осваивают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Речь идет о лечении дендритными клетками. Оно должно помочь быстрее справиться с гепатитом и туберкулезом. Сейчас проходят клинические испытания этого метода. Первые результаты весьма успешны.

Наши ученые работают также в области искусственного интеллекта, который в будущем поможет внедрить роботов в разные сферы жизни. Но главное, чтобы эти разработки принесли реальный экономический эффект.

Сергей Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

По тому же космическому направлению, по IT-технологиям – мы одни из лидирующих стран в мире. Мы сейчас предложили суперкомпьютер такой мощности. Он входит в десятку мощнейших компьютеров.

Самая окупаемая сфера – это наука.

Окупаемость по разным направлениям составляет от 5-7 до 50 -100 и выше рублей на рубль затрат.