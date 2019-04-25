Общереспубликанская ярмарка вакансий. В чём преимущество таких мероприятий?

25 апреля в 120 городах и районных центрах Беларуси одновременно пройдет первая общереспубликанская «Ярмарка вакансий». Ожидается, что участие в ней примут более двух тысяч нанимателей, которые представят более 20 тысяч вакансий.

Начнутся ярмарки повсеместно в 10 утра и продлятся до 13 часов. Адреса их проведения можно будет найти на портале государственной службы занятости населения, а также в местных управлениях по труду, занятости и соцзащите.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Галина Кулаковская.