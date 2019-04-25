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Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах Беларуси 25 апреля

25 апреля 2019 07:30
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Новости Беларуси. Граждане всей страны смогут получить бесплатную юридическую консультацию у себя в городе и даже на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня, 25 апреля, во всех регионах Беларуси. Обратиться за помощью можно по телефону или придя на личный прием. К тому же есть возможность оставить письменное или электронное обращение на интернет-портале Федерации профсоюзов. Помимо консультаций по вопросам защиты трудовых прав, юристы готовы отстаивать интересы граждан в судах.

Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах Беларуси 25 апреля-1

Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах Беларуси 25 апреля-3

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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