Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах Беларуси 25 апреля

Новости Беларуси. Граждане всей страны смогут получить бесплатную юридическую консультацию у себя в городе и даже на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня, 25 апреля, во всех регионах Беларуси. Обратиться за помощью можно по телефону или придя на личный прием. К тому же есть возможность оставить письменное или электронное обращение на интернет-портале Федерации профсоюзов. Помимо консультаций по вопросам защиты трудовых прав, юристы готовы отстаивать интересы граждан в судах.