Телеканал СТВ запускает новый общественно-политический проект «В обстановке мира»

Ведущий – депутат, историк Игорь Марзалюк, а его гости – политики, общественные деятели, эксперты. Еженедельно они будут собираться за историческим круглым столом, чтобы слушать и слышать иногда полярные позиции друг друга.

Новости Беларуси. Теперь на канале СТВ будем обсуждать самые актуальные события и острые вопросы, касающиеся каждого из нас, нашего общего дома, соседей по планете, – в новом проекте «В обстановке мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:

«В обстановке мира» – мы вносим двоякий смысл в название программы. «В обстановке мира» – это антураж, который мы сейчас видим. Также «В обстановке мира» – это в обстановке, в которой живет наша страна уже много лет.

В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции Республики Беларусь, 25-летие президентства. Все эти 25 лет прошли в обстановке мира. И нам кажется, что главная задача – эту обстановку мира сохранить.

Итак, премьера нового общественно-политического проекта «В обстановке мира» состоится сегодня, 25 апреля, в 20.30 – сразу после информационного канала СТВ.