В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ

Новости Беларуси. За качество. Без малого 25 организаций наградили премией правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем 15 из них подтвердили звание лауреата. Победители специализируются на самой разной продукции – от грузовых автомобилей до продовольствия.

Сегодня правительственная премия – это еще и дополнительное продвижение. Фирменному логотипу, который размещают победители на своей продукции, доверяют зарубежные покупатели. Лауреаты в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров.

Вацлав Янушко, главный врач 4-ой городской клинической больницы им. И.Е. Савченко:

Для нас это великое признание. За этим стоит большой труд всего коллектива нашего, потому как люди в белых халатах стоят на страже здоровья. Оценивали все наши показатели, в том числе работы и качества, доступность оказания медицинской помощи, кадровый потенциал.

Ирина Осмола, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Мы в 20-й раз проводим церемонию награждения лауреатов премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Здесь очень комплексно смотрят деятельность организации. Это, конечно, в первую очередь продукция, которая выпускается, ее качество, конкурентоспособность. Но также смотрят, насколько у организации созданы условия для долгосрочного успеха.