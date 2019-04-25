В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ
Новости Беларуси. За качество. Без малого 25 организаций наградили премией правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем 15 из них подтвердили звание лауреата. Победители специализируются на самой разной продукции – от грузовых автомобилей до продовольствия.
Сегодня правительственная премия – это еще и дополнительное продвижение. Фирменному логотипу, который размещают победители на своей продукции, доверяют зарубежные покупатели. Лауреаты в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров.
Вацлав Янушко, главный врач 4-ой городской клинической больницы им. И.Е. Савченко:
Для нас это великое признание. За этим стоит большой труд всего коллектива нашего, потому как люди в белых халатах стоят на страже здоровья.
Оценивали все наши показатели, в том числе работы и качества, доступность оказания медицинской помощи, кадровый потенциал.
Ирина Осмола, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Мы в 20-й раз проводим церемонию награждения лауреатов премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
Здесь очень комплексно смотрят деятельность организации. Это, конечно, в первую очередь продукция, которая выпускается, ее качество, конкурентоспособность. Но также смотрят, насколько у организации созданы условия для долгосрочного успеха.
Примечательно, что впервые подвели итоги и творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве. Наш телеканал – победитель в категории «Рекламный плакат, ролик». Высокой награды удостоены журналисты СТВ из проектов «Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения».