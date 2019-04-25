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В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ

25 апреля 2019 07:21
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Новости Беларуси. За качество. Без малого 25 организаций наградили премией правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем 15 из них подтвердили звание лауреата. Победители специализируются на самой разной продукции – от грузовых автомобилей до продовольствия.

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-1

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-3

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-5

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-7

Сегодня правительственная премия – это еще и дополнительное продвижение. Фирменному логотипу, который размещают победители на своей продукции, доверяют зарубежные покупатели. Лауреаты в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров.

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-10

Вацлав Янушко, главный врач 4-ой городской клинической больницы им. И.Е. Савченко:
Для нас это великое признание. За этим стоит большой труд всего коллектива нашего, потому как люди в белых халатах стоят на страже здоровья.

Оценивали все наши показатели, в том числе работы и качества, доступность оказания медицинской помощи, кадровый потенциал.

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-13

Ирина Осмола, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Мы в 20-й раз проводим церемонию награждения лауреатов премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Здесь очень комплексно смотрят деятельность организации. Это, конечно, в первую очередь продукция, которая выпускается, ее качество, конкурентоспособность. Но также смотрят, насколько у организации созданы условия для долгосрочного успеха.

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-16

Примечательно, что впервые подвели итоги и творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве. Наш телеканал – победитель в категории «Рекламный плакат, ролик». Высокой награды удостоены журналисты СТВ из проектов «Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения».

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-19

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-21

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-23

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-25

В Минске назвали лауреатов премии правительства за достижения в области качества. Награды получил и телеканал СТВ-27

# Премии правительства Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Ирина Осмола # Фотофакт

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