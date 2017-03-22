Общегородская ярмарка вакансий в Минске пройдет 19 апреля

В Минске вырос спрос на высококвалифицированных специалистов. Сегодня в столице свыше 8000 вакансий, а на одного безработного приходится больше одной должности.

По сравнению с 2016 годом число нетрудоустроенных уменьшилось почти на 30%.

Но список нанимателей намерены расширить. Заключено больше 70 договоров с организациями на участие нетрудоустроенных в общественных оплачиваемых работах. А вот число вакансий для иностранцев в Минске сократилось в 3,5 раза. Акцент у нас делают в первую очередь на трудоустройство соотечественников.