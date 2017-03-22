Общегородская ярмарка вакансий в Минске пройдет 19 апреля

В Минске вырос спрос на высококвалифицированных специалистов. Сегодня в столице свыше 8000 вакансий, а на одного безработного приходится больше одной должности.
По сравнению с 2016 годом число нетрудоустроенных уменьшилось почти на 30%.
Но список нанимателей намерены расширить. Заключено больше 70 договоров с организациями на участие нетрудоустроенных в общественных оплачиваемых работах. А вот число вакансий для иностранцев в Минске сократилось в 3,5 раза. Акцент у нас делают в первую очередь на трудоустройство соотечественников.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Сегодня мы предлагаем возможность трудоустройства на временные работы, участие в общественных оплачиваемых работах.
В каждом отделе трудоустройства работает специалист по экспресс-обслуживанию.
То есть гражданин, который не заинтересован в регистрации в качестве безработного, может подойти и уточнить любую информацию: какие вакансии сегодня есть в городе, получить информацию по интересующим его вакансиям и подойти к нанимателю.
Для горожан, которые интересуются поиском работы, создана горячая линия, а также со следующей недели начнут работать консультационные пункты в территориальных центрах соцобслуживания. Здесь помогут не только дельным советом, но и окажут психологическую помощь. В эти дни в каждом районе столицы на базе отделов трудоустройства развернулись ежедневные мини-ярмарки вакансий и организованы дни предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А общегородская ярмарка вакансий запланирована на 19 апреля.