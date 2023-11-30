Общая смертность в Могилёвской области снизилась на 10%

В Могилевской области рассмотрели итоги действия Директивы № 1. Снижение гибели и травматизма людей от внешних факторов стали главными вопросами на повестке дня заседания Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть положительная динамика. Общая смертность в регионе по сравнению с 2022 годом снизилась на 10 %. Меньше жертв на пожарах, в ДТП, сократилось количество производственного травматизма. Однако все усилия нанимателя тщетны, если у работников отсутствуют личная ответственность за свою жизнь и здоровье.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Факторы, влияющие на безопасность граждан и общественную безопасность, – это, во-первых, создание необходимых безопасных условий как на производстве, так и в общественных местах. Второе – безопасное поведение самих граждан. Третье – соответствующий уровень, правовой культуры, правосознания и законопослушания. Все эти факторы в совокупности обеспечивают достижение высокого уровня общественной безопасности.