Прямой эфир

Общая смертность в Могилёвской области снизилась на 10%

30 ноября 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Могилевской области рассмотрели итоги действия Директивы № 1. Снижение гибели и травматизма людей от внешних факторов стали главными вопросами на повестке дня заседания Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая смертность в Могилёвской области снизилась на 10%-1

Есть положительная динамика. Общая смертность в регионе по сравнению с 2022 годом снизилась на 10 %. Меньше жертв на пожарах, в ДТП, сократилось количество производственного травматизма. Однако все усилия нанимателя тщетны, если у работников отсутствуют личная ответственность за свою жизнь и здоровье.

Общая смертность в Могилёвской области снизилась на 10%-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Факторы, влияющие на безопасность граждан и общественную безопасность, – это, во-первых, создание необходимых безопасных условий как на производстве, так и в общественных местах. Второе – безопасное поведение самих граждан. Третье – соответствующий уровень, правовой культуры, правосознания и законопослушания. Все эти факторы в совокупности обеспечивают достижение высокого уровня общественной безопасности.

Общая смертность в Могилёвской области снизилась на 10%-7

Причиной части трагедий по-прежнему остается алкоголь. Удельный вес преступлений в нетрезвом состоянии составляет больше трети. И он остается самым высоким в стране. Согласно статистике, в алкогольном опьянении находились почти 90 % жертв пожаров и половина погибших в ДТП.

# Закон # общество # Петр Миклашевич # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов
30 ноября 2023 14:05

Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов

Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки
30 ноября 2023 13:43

Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки

Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу
30 ноября 2023 12:01

Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу