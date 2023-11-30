Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов

Новости Беларуси. Обезопасить подростков от неверных шагов в жизни. Такая цель у нового информационно-профилактического проекта Молодежного парламента, который стартовал в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодино прошла первая встреча. Ее темой стал вред наркотиков. Целевая аудитория проекта – учащаяся и работающая молодежь. К диалогу пригласили ребят из местных колледжей.

Чтобы беседа проходила живо, разработали уникальную интерактивную презентацию. Статистика, данные уголовных дел, интервью с малолетними заключенными и переписки с наркомагазинами – визуальных материалов более чем достаточно. Все для того, чтобы донести до каждого, насколько важно не связываться с наркодельцами.

Екатерина Гришина, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сейчас это очень актуально. Молодежь вовлекают при помощи интернет-площадок. Поэтому сейчас об этом нужно говорить, об этом важно говорить. Потому что проблема стоит сейчас, конечно, остро.