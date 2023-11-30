Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов
Новости Беларуси. Обезопасить подростков от неверных шагов в жизни. Такая цель у нового информационно-профилактического проекта Молодежного парламента, который стартовал в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Жодино прошла первая встреча. Ее темой стал вред наркотиков. Целевая аудитория проекта – учащаяся и работающая молодежь. К диалогу пригласили ребят из местных колледжей.
Чтобы беседа проходила живо, разработали уникальную интерактивную презентацию. Статистика, данные уголовных дел, интервью с малолетними заключенными и переписки с наркомагазинами – визуальных материалов более чем достаточно. Все для того, чтобы донести до каждого, насколько важно не связываться с наркодельцами.
Екатерина Гришина, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сейчас это очень актуально. Молодежь вовлекают при помощи интернет-площадок. Поэтому сейчас об этом нужно говорить, об этом важно говорить. Потому что проблема стоит сейчас, конечно, остро.
Михаил Рогов, начальник отдела по наркоконтролю Жодинского ГОВД:
На территории республики участились случаи, когда детям приходят сообщения с предложением подзаработать. Поэтому мы разъясняем все нюансы этой подработки. Объясняем, как не попасться на уловку вот этих наркошопов, чтобы избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности.
К слову, подобные встречи пройдут по всему региону. Диалоговые площадки проведут в школах, колледжах и с молодыми специалистами.