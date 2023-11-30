Прямой эфир

Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов

30 ноября 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обезопасить подростков от неверных шагов в жизни. Такая цель у нового информационно-профилактического проекта Молодежного парламента, который стартовал в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино прошла первая встреча. Ее темой стал вред наркотиков. Целевая аудитория проекта – учащаяся и работающая молодежь. К диалогу пригласили ребят из местных колледжей.

Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов-1

Чтобы беседа проходила живо, разработали уникальную интерактивную презентацию. Статистика, данные уголовных дел, интервью с малолетними заключенными и переписки с наркомагазинами – визуальных материалов более чем достаточно. Все для того, чтобы донести до каждого, насколько важно не связываться с наркодельцами.

Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов-4

Екатерина Гришина, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сейчас это очень актуально. Молодежь вовлекают при помощи интернет-площадок. Поэтому сейчас об этом нужно говорить, об этом важно говорить. Потому что проблема стоит сейчас, конечно, остро.

Подросткам в Жодино рассказали, как не попасться на удочку наркомагазинов-7

Михаил Рогов, начальник отдела по наркоконтролю Жодинского ГОВД:
На территории республики участились случаи, когда детям приходят сообщения с предложением подзаработать. Поэтому мы разъясняем все нюансы этой подработки. Объясняем, как не попасться на уловку вот этих наркошопов, чтобы избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности.

К слову, подобные встречи пройдут по всему региону. Диалоговые площадки проведут в школах, колледжах и с молодыми специалистами.

# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Гришина # Михаил Рогов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки
30 ноября 2023 13:43

Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки

Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу
30 ноября 2023 12:01

Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу

В Беларуси ёлочные базары начнут работать с 15 декабря
30 ноября 2023 11:36

В Беларуси ёлочные базары начнут работать с 15 декабря