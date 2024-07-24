В Минской области введено ограничение на посещение лесов – штраф до 2000 рублей

При таких погодных условиях увеличивается риск возникновения возгораний. Напомним, при введении ограничения собирать грибы и ягоды можно, как и совершать прогулки по лесному массиву. Однако заезжать в лес на машине, разжигать огонь и проводить массовые мероприятия запрещено. Нарушителям грозит штраф. Его сумма может достичь вплоть 2 000 рублей.

Сергей Шкудров, лесничий Заостровечского лесничества Клецкого лесхоза:

Если сравнивать с прошлым годом, то я скажу, что в этом году, что касается нашего района, немного проще. У нас пока максимальный класс пожарной опасности – третий. Периодически дожди проходят, он падает. Соответственно, дежурство не затягивается. В прошлом году был и четвертый, и пятый класс пожарной опасности – круглосуточное дежурство.

Сейчас сотрудники лесхоза активно проводят работу с населением, патрулируют лесной массив.