Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

С начала года госсаннадзор выписал предписания на изъятие из торговли около 40 наименований товаров: в основном продукты и посуда.

Только в июне несоответствующими требованиям безопасности признаны партии зеленого чая и черного перца из Украины, в них оказалась плесень. А из России к столу мозырян поставили консервированного тунца «с душком» и нетипичными пятнами.

Светлана Колеснева, заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Много случаев несоответствия по микробиологическим показателям. Это различная пищевая продукция: и орехи, и сухофрукты, и кондитерские изделия.

Особенно хочу предупредить потребителей о том, что у нас сейчас много продукции украинской и российской – кондитерских изделий: различные трубочки с кремом, пирожные наполеон с кремом и так далее, которые раньше хранились в холодильниках при температуре не выше 6 градусов. Сейчас они хранятся при комнатной температуре. Соответственно, это достигается за счет добавки консервантов производителем.

У нас выявляются факты, причем факты несоответствия по микробиологии этой продукции. Тоже изымается и бракуется эта продукция.