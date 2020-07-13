Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

Новости Беларуси. В торговой сети Гомельской области выявлена некачественная продукция зарубежного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала года госсаннадзор выписал предписания на изъятие из торговли около 40 наименований товаров: в основном продукты и посуда.
Только в июне несоответствующими требованиям безопасности признаны партии зеленого чая и черного перца из Украины, в них оказалась плесень. А из России к столу мозырян поставили консервированного тунца «с душком» и нетипичными пятнами.
Среди импортных продуктов, при покупке которых стоит проявить осторожность, также кондитерские изделия.
Светлана Колеснева, заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Много случаев несоответствия по микробиологическим показателям. Это различная пищевая продукция: и орехи, и сухофрукты, и кондитерские изделия.
Особенно хочу предупредить потребителей о том, что у нас сейчас много продукции украинской и российской – кондитерских изделий: различные трубочки с кремом, пирожные наполеон с кремом и так далее, которые раньше хранились в холодильниках при температуре не выше 6 градусов. Сейчас они хранятся при комнатной температуре. Соответственно, это достигается за счет добавки консервантов производителем.
У нас выявляются факты, причем факты несоответствия по микробиологии этой продукции. Тоже изымается и бракуется эта продукция.
Не соответствовали нормативам не только продукты. Некачественными оказались столовые вилки и формы для выпечки. В лаборатории не подтвердилась коррозийная стойкость посуды. Нержавейка оказалась низкокачественным сплавом, выделяющим в пищу запредельное количество никеля и железа.