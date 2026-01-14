«Обожаю свою работу!» Заместитель главреда «Радио-Минск» рассказала, почему выбрала именно журналистику

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы выбрали свою работу мечты? Сколько лет вы в журналистике?
Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:
Более 40 лет я в этой работе. И вы знаете, это на самом деле такой кайф непередаваемый. Всю жизнь работать тем, кем ты хотел работать, на кого ты выучился. И вот так вот плавно покатилась моя жизнь, которая совершенно не мешала ничему, ни реализовываться в чем-то другом, ни ходить по театрам, ни родить трех детей, сейчас у меня 10 внуков. Я очень люблю повторять для своих молодых коллег, которые боятся, что работа журналиста помешает им в карьере, в семье. Правда, ничему это не мешает. Я не знаю, обожаю работу.
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