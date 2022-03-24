«Теорию сдал, но не может применить это на дороге». Разбираем частые ошибки новичков при обучении в автошколе

Водительские права для большинства не только приятный бонус, но и большая ответственность, потому преодолеть страх и ступить за порог автошколы решается далеко не каждый. На пути к заветной мечте около четырех месяцев учебы и финальный аккорд – экзамен в ГАИ. Немаловажную роль в его успешной сдаче играют грамотные преподаватели.

Сергей Арбузов, инструктор по вождению:

Мастер по вождению должен быть добрым, понимающим, лояльным, умеющим работать с людьми. Кому-то достаточно объяснить один раз, а кому-то надо два и три одно и то же. Это надо понимать, не кричать.

Для тех, кто дошел до экзамена в ГАИ, большая часть квеста по получению прав позади. Первый этап – теория. Специалисты советуют предельно внимательно читать билет до конца, даже если сразу показалось, будто он вам уже знаком. Ведь нередко формулировки вопросов или ответов меняются. И не стоит принимать успокоительные в день сдачи экзамена: с ними ваша реакция замедляется. Свои сложности ожидают потенциальных водителей и в городе: для многих, к примеру, проблемным становится проезд перекрестков. Несвоевременное включение поворотников, нарушение линий разметки и неправильные маневры также сулят фиаско на экзамене.

Сергей Арбузов:

Люди поворачивают налево, зачастую не пропуская встречный поток, при проезде пешеходного перехода не уступают пешеходам. Стоянку, остановку люди не знают, где можно, они не умеют применять правила, не знают, где можно останавливаться. Когда человека просишь остановиться, он едет километр-два. И теорию сдал, и знает, но не может применить это на дороге.

Преподаватели признаются: сложнее всего работать с возрастными курсантами. Но обучать берутся всех. Просто кому-то необходимо больше времени. Чтобы управлять автомобилем, человеку нужны хорошая моторика и реакция, а они у людей с каждым годом слабеют. И ни к чему ставить на себе крест и хлопать дверью после занятия, если что-то не получается. Научиться водить машину может каждый – вопрос времени и желания.

Сергей Арбузов:

Если уже человек пришел, нужно учить, добиваться, объяснять раз, два, три, показывать. Приходится самостоятельно садиться за руль и показывать. Выходим из машины, объясняем на пальцах, и все тогда получается. Нельзя говорить человеку, что ты не можешь получить водительское. Если уже человек пришел, надо его учить и доводить до водительского удостоверения.