Вадим Гигин: свобода интернета оказалась глобальной иллюзией. И сейчас мы переживаем этап отказа от этого

Новости Беларуси. Формат диалоговых площадок сместит фокус на молодежную и студенческую аудиторию, отметил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время общения со студентами в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу пригласили университетский актив, молодых ученых и преподавательский состав. Диалог продлился больше двух часов (подробнее здесь).
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Самое главное, это людям нужно. Они хотят общаться с экспертами, задавать те вопросы, которые их волнуют, с одной стороны. С другой, наступает психологический эффект не только у нас, но и по всему миру усталости от этого цифрового общения. Нужно выходить из онлайна в офлайн. И третий важный момент – мы видим, что эта якобы открытость, свобода интернета, глобальной Сети оказалась глобальной иллюзией. Сейчас мы переживаем этап отказа от этих иллюзий.