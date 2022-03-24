Вадим Гигин: свобода интернета оказалась глобальной иллюзией. И сейчас мы переживаем этап отказа от этого

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Самое главное, это людям нужно. Они хотят общаться с экспертами, задавать те вопросы, которые их волнуют, с одной стороны. С другой, наступает психологический эффект не только у нас, но и по всему миру усталости от этого цифрового общения. Нужно выходить из онлайна в офлайн. И третий важный момент – мы видим, что эта якобы открытость, свобода интернета, глобальной Сети оказалась глобальной иллюзией. Сейчас мы переживаем этап отказа от этих иллюзий.