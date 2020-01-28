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14 организаций предложат работу на ярмарке вакансий в Минске: где они пройдут

28 января 2020 15:54
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Новости Беларуси. Получить работу просто. Три ярмарки вакансий пройдут на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

14 организаций предложат работу на ярмарке вакансий в Минске: где они пройдут-1

Одна из них стартовала в отделе обслуживания граждан на проспекте Любимова. Здесь соискатели ознакомились с десятками свободных вакансий от представителей строительных компаний и промышленных и предприятий. Также пообщаться с потенциальными работодателями минчане смогут в отделе обслуживания на улицах Якуба Коласа и Щербакова.

Всего на этой неделе вакантные места соискателям предложат 14 организаций.

14 организаций предложат работу на ярмарке вакансий в Минске: где они пройдут-4

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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