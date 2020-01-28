Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей.

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Корректировки разного порядка – это и понятийный аппарат, который серьезно усовершенствовался, появились новые понятия, сформулировано понятие контракта, понятия «одинокий родитель», «трудовая функция», «должность служащего», «профессия рабочего». Потому что понятийный аппарат – это тоже очень важно для любого законодательного акта.





Марина Лазарь, начальник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Законодатель установил особые гарантии. Он обязывает нанимателя (если работник добросовестный, до пенсии ему осталось менее 2-х лет) заключить с таким работником контракт на срок, который они оговаривают, не менее, чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста либо продлить с ним трудовые отношения.