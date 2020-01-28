Прямой эфир

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»

28 января 2020 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. 

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия» -1

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Корректировки разного порядка  это и понятийный аппарат, который серьезно усовершенствовался, появились новые понятия, сформулировано понятие контракта, понятия «одинокий родитель», «трудовая функция», «должность служащего», «профессия рабочего». Потому что понятийный аппарат это тоже очень важно для любого законодательного акта.

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия» -4



Марина Лазарь, начальник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Законодатель установил особые гарантии. Он обязывает нанимателя (если работник добросовестный, до пенсии ему осталось менее 2-х лет) заключить с таким работником контракт на срок, который они оговаривают, не менее, чем до достижения общеустановленного пенсионного возраста либо продлить с ним трудовые отношения.

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия» -7

Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В изменённом  кодексе появилось такое понятие, как «дистанционный труд». Документ также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности.

# Трудовые отношения # Экономика # Марина Лазарь # Григорий Василевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд
28 января 2020 12:22

За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области
28 января 2020 11:10

«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

«Сделаны ли серьёзные выводы по всему шлейфу проблем?» Будущее АПК Витебской области обсудили у Президента
28 января 2020 10:27

«Сделаны ли серьёзные выводы по всему шлейфу проблем?» Будущее АПК Витебской области обсудили у Президента