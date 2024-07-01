Обновлённое здание областной ГАИ открыли в Гомеле

В преддверии главного государственного праздника и Дня образования Госавтоинспекции обновленное здание областной ГАИ открыли в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная реконструкция велась с 2022 года, и сегодня в торжественной обстановке министр внутренних дел, председатели облисполкома и горисполкома, начальник управления внутренних дел перерезали красную ленту. Руководители ознакомились с условиями, созданными для посетителей и сотрудников. Но обновленное здание стало не единственным подарком к праздникам. Так, автопарк ГАИ Гомеля пополнился новыми служебными машинами. А лучшие сотрудники получили из рук министра внутренних дел государственные и ведомственные награды, а также погоны.

В Беларуси делается все для обеспечения безопасности граждан и создания комфортных условий при осуществлении административных процедур. Кроме того, обновленное здание – это и забота о личном составе, который круглосуточно несет службу.