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Обновлённое здание областной ГАИ открыли в Гомеле

01 июля 2024 11:39
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В преддверии главного государственного праздника и Дня образования Госавтоинспекции обновленное здание областной ГАИ открыли в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённое здание областной ГАИ открыли в Гомеле-1

Масштабная реконструкция велась с 2022 года, и сегодня в торжественной обстановке министр внутренних дел, председатели облисполкома и горисполкома, начальник управления внутренних дел перерезали красную ленту. Руководители ознакомились с условиями, созданными для посетителей и сотрудников. Но обновленное здание стало не единственным подарком к праздникам. Так, автопарк ГАИ Гомеля пополнился новыми служебными машинами. А лучшие сотрудники получили из рук министра внутренних дел государственные и ведомственные награды, а также погоны.

В Беларуси делается все для обеспечения безопасности граждан и создания комфортных условий при осуществлении административных процедур. Кроме того, обновленное здание – это и забота о личном составе, который круглосуточно несет службу.

# ГАИ # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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