Прямой эфир

В Ташкенте прошёл II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. Какие впечатления у участников?

02 сентября 2024 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В конце августа в Ташенте прошел II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. В нем приняли участие более 100 представительниц бизнеса, органов государственного управления и общественных организаций.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ПУП «Гроднокоопмех».

В Ташкенте прошёл II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. Какие впечатления у участников?-2

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ПУП «Гроднокоопмех»:
У меня очень приятные впечатления от II форума. Меня поразила та организация, то настроение, с которым приехали представительницы белорусской стороны на это мероприятие. Тот деловой азарт, то желание к сотрудничеству, к перспективе развития двусторонних отношений, стоило большого уважения и большого труда со стороны организаторов этого форума. Весь форум был пропитан положительной энергетикой, желанием сделать лучше нашу страну, развивать дальше сотрудничество.

Подробности в видео.

# Государственная социальная политика # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища
02 сентября 2024 14:26

Министр обороны провёл первый урок для учащихся Минского суворовского училища

Головченко: инвестируя в культуру и образование, мы инвестируем в будущее нашей страны
02 сентября 2024 14:12

Головченко: инвестируя в культуру и образование, мы инвестируем в будущее нашей страны

Юрий Шулейко посетил первый звонок в Козловщинской средней школе
02 сентября 2024 13:53

Юрий Шулейко посетил первый звонок в Козловщинской средней школе