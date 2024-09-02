В Ташкенте прошёл II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. Какие впечатления у участников?

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ПУП «Гроднокоопмех»:

У меня очень приятные впечатления от II форума. Меня поразила та организация, то настроение, с которым приехали представительницы белорусской стороны на это мероприятие. Тот деловой азарт, то желание к сотрудничеству, к перспективе развития двусторонних отношений, стоило большого уважения и большого труда со стороны организаторов этого форума. Весь форум был пропитан положительной энергетикой, желанием сделать лучше нашу страну, развивать дальше сотрудничество.

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