В Ташкенте прошёл II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. Какие впечатления у участников?

В конце августа в Ташенте прошел II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум. В нем приняли участие более 100 представительниц бизнеса, органов государственного управления и общественных организаций.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ПУП «Гроднокоопмех».
Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ПУП «Гроднокоопмех»:
У меня очень приятные впечатления от II форума. Меня поразила та организация, то настроение, с которым приехали представительницы белорусской стороны на это мероприятие. Тот деловой азарт, то желание к сотрудничеству, к перспективе развития двусторонних отношений, стоило большого уважения и большого труда со стороны организаторов этого форума. Весь форум был пропитан положительной энергетикой, желанием сделать лучше нашу страну, развивать дальше сотрудничество.
Подробности в видео.