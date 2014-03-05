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Вступительная кампания-2014: начался прием документов на профессионально-психологическое собеседование

05 марта 2014 06:55
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Новости Беларуси. Вступительная кампания-2014 стартует в Беларуси. 5 февраля высшие учебные заведения страны начнут прием документов на профессионально-психологическое собеседование. Регистрация продлится до конца марта.

Абитуриенту предстоит обосновать выбор будущей профессии членам комиссии, среди которых не только преподаватели вузов, но и руководители предприятий-заказчиков кадров.

Такой своего рода предварительный тест должны пройти будущие управленцы, таможенники, юристы, дипломаты и журналисты. Собеседование будет проводиться с 5 по 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вступительная кампания

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