Обновление таксофонного парка в Беларуссии продолжается

В нынешнем году в республике будут полностью завершены работы по обновлению таксофонного парка. Устаревшие электромеханические переговорные устройства заменят на универсальные, позволяющие предоставлять услуги местной и междугородней связи. В настоящее время в республике установлено более восемнадцати тысяч таксофонов, 75% из них нового образца. За прошлый год в республике обновили около восьми тысяч таксофонов, в нынешнем специалисты планируют заменить еще около трех тысяч. Новое переговорное оборудование даст возможность прежде всего безболезненно перейти на перспективную нумерацию. В 2007 году телефоны экстренных служб будут начинаться не с нуля, как теперь, а с единицы. Дозвониться по ним со старых электромехнических таксофонов станет невозможно. Поэтому за нынешний год парк таксофонов планируется обновить полностью. Кроме того, универсальные таксофоны, которые устанавливаются сейчас на улицах, дают пользователям еще ряд преимуществ. <Это междугородная и международная связь, выход к сотовой связи, выход ко всем справкам, входящая связь>, - уточнила начальник отдела развития вторичных сетей Людмила Черушева. Одновременно с обновлением таксофонного парка идет его перераспределение. В столице и областных центрах республики хорошо развита мобильная связь и таксофоны практически не востребованы. Здесь их количество предполагается сократить. Как подчеркивает Людмила Черушева, в Минске от таксофонов самая маленькая доходность, поэтому решено убрать некоторое их количество. Тем не менее это не повлияет на выполнение основных программ. Зато такие переговорные устройства востребованы в садоводческих кооперативах, на селе, в воинских частях и школах, на объектах придорожного сервиса. За прошлый год установлено около 300 таксофонов в придорожном сервисе, хотя было запланировано 230. Согласно социальному стандарту, на тысячу жителей Беларуси должно приходиться по одному таксофону. Он уже выполнен . Дело осталось за малым - завершить обновление парка стационарных переговорных устройств.