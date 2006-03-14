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В Минске разработана программа реконструкции малоэтажной жилой застройки

14 марта 2006 14:24
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Благоустроить в ближайшие пять лет предполагается более двух тысяч домов. Сегодня на малоэтажные строения приходится около 3 % всего жилого фонда столицы. В них проживают более 50 тысяч человек. Реконструкция таких домов - одна из особо острых проблем. В последние годы они были переданы из ведомственного фонда в далеко не лучшем состоянии в ведение местных Советов. Износ малоэтажек порой достигает 75%. Наибольшее число подобных строений в Заводском, Московском и Центральном районах столицы.
# общество

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