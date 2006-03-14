С 1 мая вступает в силу Государственный стандарт "Социальное жилище"

В Беларуси он водится впервые. Так, при проектировании жилой среды социального пользования необходимо будет учитывать особенности групп населения с различными заболеваниями (с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых, глухих, неизлечимо-неподвижных и так далее). Предполагается, что такие квартиры должны быть оснащены специальным оборудованием и устройствами для обеспечения условий для повседневного проживания инвалидов и ведения их домашнего хозяйства. Стандарт устанавливает также минимальные габариты квартир для такой категории граждан.