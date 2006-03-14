Правила дорожного движения нужно соблюдать и водителям маршруток

Насколько безопасны маршрутные такси - выясняли на протяжении месяца сотрудники Госавтоинспекции. По итогам проверки в стране выявлено более 1600 нарушений Правил дорожного движения водителями маршруток. Восемь руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности привлечены к административной ответственности. У некоторых перевозчиков отсутствовали разрешения и лицензии на перевозку пассажиров, а также отметки о прохождении предрейсового медосмотра и проверки технического состояния транспорта перед выходом на линию. Только в столице по выявленным нарушениям запрещена эксплуатация 150 единиц маршрутного транспорта.