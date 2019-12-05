Без глянца, но такой душевный. Любимый всеми женщинами Советского Союза журнал «Алеся» отметил 95-летие

Новости Беларуси. Легендарный женский журнал «Алеся» отмечает 95-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время он оставался единственным специализированным изданием для женщин в стране.

С юбилеем издание поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что «Алеся» сформировала несколько поколений белорусок. Изначально журнал назывался «Работница и селянка» и писал о настоящих героинях своего времени. Примечательно, что руководили изданием во все времена только женщины. В отличие от современного глянца, «Алеся» никогда не подкупала блестящими обложками и кричащими заголовками. Читательницы любили журнал за его душевность и выписывали по всему Советскому Союзу. В советские годы тираж достигал 1,5 миллионов экземпляров.

Мария Карпенко, главный редактор журнала «Алеся» (1972-2000): Нам читатели писали: «Это ничего, что у вас не блестит обложка, что мало фотографий цветных, ничего, что у вас такая бумага желтая. Вы только пишите. Главное, пишите о нашей жизни. Журнал читали семьями, а в деревнях – целыми улицами.

Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:

Наша аудитория – это женщины с активной социальной и жизненной позицией. Мы на них ориентируемся, мы для них пишем. Мы знаем, что наш читатель – это интеллигентная женщина и возраст здесь ни при чем. Это женщина, которая ходит в Большой театр, интересуется искусством.

Потому неслучайно свой юбилей коллектив издания решил отметить в Национальном художественном музее. К праздничной дате здесь открылась выставка женского портрета из скульптуры из фондов музея.