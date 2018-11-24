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«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»

24 ноября 2018 12:25
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Новости Беларуси. В Брагине итоги года подводят аграрии Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»-1

Самый южный район страны, несмотря на зимнюю погоду, принял тружеников села тепло и радушно. Каравай области весом почти в миллион тонн зерна, пусть и не рекордный, но заработан в тяжелейших условиях упорным трудом профессионалов. Результат лучшего из экипажей комбайнеров – 6 700 тонн зерна.

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»-4

Иван Вырвич, победитель областного фестиваля «Дажынкi-2018»:
Настроение хорошее. Заработали – позвали – мы приехали.

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»-7

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Урожая, который мы сегодня получили, достаточно, чтобы накормить людей, обеспечить общественный сектор кормами. Самое дорогое, наверное: мы еще раз получили опыт. Мы этот год щепетильно работали, смотрели, анализировали. Этот опыт, наверное, дороже того, что мы получили в аграрном секторе.

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»-10

В Брагин приехали более 5000 гостей. К празднику здесь реконструировали около сотни объектов – от городских парков, административных зданий, жилых массивов до школы искусства и спортивно-оздоровительного комплекса.

# Праздничные даты # общество # Иван Вырвич # Владимир Дворник # Фотофакт

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