«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»

Новости Беларуси. В Брагине итоги года подводят аграрии Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый южный район страны, несмотря на зимнюю погоду, принял тружеников села тепло и радушно. Каравай области весом почти в миллион тонн зерна, пусть и не рекордный, но заработан в тяжелейших условиях упорным трудом профессионалов. Результат лучшего из экипажей комбайнеров – 6 700 тонн зерна.

Иван Вырвич, победитель областного фестиваля «Дажынкi-2018»:

Настроение хорошее. Заработали – позвали – мы приехали.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Урожая, который мы сегодня получили, достаточно, чтобы накормить людей, обеспечить общественный сектор кормами. Самое дорогое, наверное: мы еще раз получили опыт. Мы этот год щепетильно работали, смотрели, анализировали. Этот опыт, наверное, дороже того, что мы получили в аграрном секторе.