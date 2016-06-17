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Обезвредить диверсанта и защитить объект: военные учения прошли в Гродненской области

17 июня 2016 10:34
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Новости Беларуси. Более двух тысяч бойцов и свыше 70 единиц техники. В Беларуси завершились командно-штабные учения с силами территориальной обороны Гродненской области.

Особенностью военной тренировки на западе страны стало то, что в ней участвовали представители практически всех силовых ведомств республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поэтому особое внимание было уделено взаимодействию между подразделениями разнородных сил: отработаны вопросы совместной охраны объектов территориальной обороны, а также блокирования и уничтожения диверсантов и незаконных вооруженных формирований.

Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Целью учения ставилось – проверить действенность системы управления силами территориальной обороны, в данном случае, в Гродненской области. Мы поставили перед собой задачу таким образом, чтобы увидеть конечный результат. То есть, не только, как это получилось на бумаге, но и как, в конечном итоге, сработали войска. Как, в результате, выполнена задача. 

# общество # Военные учения

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