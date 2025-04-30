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​В Верховной раде Украины заявили о потере контроля над ВСУ

30 апреля 2025 14:53
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Киевские власти потеряли контроль над ВС Украины. Об этом на своей странице в мессенджере заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, обозначил, что принятое властями решение о продлении срока добровольного возвращения дезертиров в ВСУ как раз говорит о том, что режим потерял контроль над украинской армией. Бойцов пытаются заманить обратно, используя уловки и обещания.

По словам Александра Дубинского, прошлые попытки по возвращению самовольно оставивших части бойцов ВСУ были провальными. Он приводит цифры: около 250 тыс. украинских военных самовольно покинули части.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Рада продлила срок добровольного возвращения дезертиров до 30 августа текущего года.

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