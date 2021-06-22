О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ

22 июня – это скорбная дата для каждого белоруса. День начала Великой Отечественной войны из года в год напоминает о сотнях тысяч погибших, которые склонили голову во имя Победы. Глубинную историю тех ужасающих событий хранит музей истории Великой Отечественной войны.

Андрей Малец, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Есть один из главных символов лета 1941 года – это Брестская крепость. В музее истории Великой Отечественной войны вы можете познакомиться не только с личностями, защитниками Брестской крепости, с их биографией, боевым путем, но и увидеть предметы, которые им принадлежали. Центральным объектом вот этой композиции части экспозиции, посвященной обороне Брестской крепости, является инсталляция, где мы с вами можем увидеть, как один из командиров обороны через радиста пытается связаться со штабом одной из армий, сообщает им, что Брестская крепость держит оборону, но ей необходимо подкрепление.

Многообразие экспонатов и редких артефактов создает все условия для максимального погружения в лихолетье. Зал за залом, постоянные экспозиции музея помогут отследить хронологию событий и проникнуться подвигом белорусского народа. В годы войны было место мужеству и простому чуду.

Андрей Малец:

У нас в зале представлена фотокарточка летчика Андрея Данилова. В июне 1941 года в одном из первых боев он вступает в сражение с тремя немецкими истребителями. Его машина была буквально изрешечена вражескими пулями, одна из которых и пробила кабину, попала ему в область бедра. Для себя ранение Андрей Данилов считал смертельным. Обращает внимание, что пулевое отверстие в районе кармана, опускает руку в карман и находит тот предмет, который считает своим талисманом. Он находит часы, в корпус которых попала пуля. Вместо тяжелого проникающего, ранение он получил легкое касательное.

Война разделила жизни тысяч людей на до и после. Образы довоенной жизни и ожесточенных боев сплетены воедино во временной экспозиции «Сорок первый: образы войны и мира», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Несколько разделов имеют названия, которые являются строками поэта Константина Симонова. В разделе «Тот самый длинный день в году» мы говорим именно о 22 июня. О том, каким он запомнился разным людям. Раздел «Живые и мертвые» построен на семейных фотографиях. Раздел «Жди меня» построен на историях любви. Любви, которая была пронесена через всю войну, которая помогла даже в годы войны создать семью. Это истории расставаний и встреч. 22 июня в музее Великой Отечественной войны пройдет множество мероприятий. Каждый желающий может прийти и почтить память всех тех, кто был жестоко замучен фашистами, безвинно убит и самоотверженно сражался за мир.

Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Начнется все в 10:30, можно будет пройти экскурсию по новой выставке «Сорок первый: образы войны и мира». В 12 часов состоится встреча с автором книги «14 дней Бориса Эльпинера». Эта книга написана на основе дневниковых записей самого Бориса Эльпинера (командира пулеметной роты). Здесь же в 14:00 состоится открытие выставки гравюр художников, которые сами прошли дорогами войны. В 14:30 состоится показ фильма «Подольские курсанты» в конференц-зале музея на третьем этаже. Завершится весь этот цикл мероприятий снова здесь, на первом этаже, когда состоится реквием памяти.