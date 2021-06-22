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О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ

22 июня 2021 11:03
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22 июня – это скорбная дата для каждого белоруса. День начала Великой Отечественной войны из года в год напоминает о сотнях тысяч погибших, которые склонили голову во имя Победы. Глубинную историю тех ужасающих событий хранит музей истории Великой Отечественной войны.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-1

Андрей Малец, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Есть один из главных символов лета 1941 года – это Брестская крепость. В музее истории Великой Отечественной войны вы можете познакомиться не только с личностями, защитниками Брестской крепости, с их биографией, боевым путем, но и увидеть предметы, которые им принадлежали. Центральным объектом вот этой композиции части экспозиции, посвященной обороне Брестской крепости, является инсталляция, где мы с вами можем увидеть, как один из командиров обороны через радиста пытается связаться со штабом одной из армий, сообщает им, что Брестская крепость держит оборону, но ей необходимо подкрепление.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-4

Многообразие экспонатов и редких артефактов создает все условия для максимального погружения в лихолетье. Зал за залом, постоянные экспозиции музея помогут отследить хронологию событий и проникнуться подвигом белорусского народа. В годы войны было место мужеству и простому чуду.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-7

Андрей Малец:
У нас в зале представлена фотокарточка летчика Андрея Данилова. В июне 1941 года в одном из первых боев он вступает в сражение с тремя немецкими истребителями. Его машина была буквально изрешечена вражескими пулями, одна из которых и пробила кабину, попала ему в область бедра. Для себя ранение Андрей Данилов считал смертельным. Обращает внимание, что пулевое отверстие в районе кармана, опускает руку в карман и находит тот предмет, который считает своим талисманом. Он находит часы, в корпус которых попала пуля. Вместо тяжелого проникающего, ранение он получил легкое касательное.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-10

Война разделила жизни тысяч людей на до и после. Образы довоенной жизни и ожесточенных боев сплетены воедино во временной экспозиции «Сорок первый: образы войны и мира», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-13

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Несколько разделов имеют названия, которые являются строками поэта Константина Симонова. В разделе «Тот самый длинный день в году» мы говорим именно о 22 июня. О том, каким он запомнился разным людям. Раздел «Живые и мертвые» построен на семейных фотографиях. Раздел «Жди меня» построен на историях любви. Любви, которая была пронесена через всю войну, которая помогла даже в годы войны создать семью. Это истории расставаний и встреч.

22 июня в музее Великой Отечественной войны пройдет множество мероприятий. Каждый желающий может прийти и почтить память всех тех, кто был жестоко замучен фашистами, безвинно убит и самоотверженно сражался за мир.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-16

Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Начнется все в 10:30, можно будет пройти экскурсию по новой выставке «Сорок первый: образы войны и мира». В 12 часов состоится встреча с автором книги «14 дней Бориса Эльпинера». Эта книга написана на основе дневниковых записей самого Бориса Эльпинера (командира пулеметной роты). Здесь же в 14:00 состоится открытие выставки гравюр художников, которые сами прошли дорогами войны. В 14:30 состоится показ фильма «Подольские курсанты» в конференц-зале музея на третьем этаже. Завершится весь этот цикл мероприятий снова здесь, на первом этаже, когда состоится реквием памяти.

О сражениях и историях любви. Вот о чём рассказывают экспозиции музея истории ВОВ-19

Сколько бы ни прошло лет, пока жива всенародная память о жертвах Великой Отечественной войны и о подвиге славных защитников Родины, никто не будет забыт, ничто не будет забыто.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Малец # Светлана Прибыш # Анастасия Стаховская # Анна Полубок # Фотофакт

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