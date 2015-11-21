О сербах, влюбившихся в Беларусь, и белорусах, проникшихся сербским – сюжет программы «Картина мира»

Политика значительно влияет на жизнь людей. После встречи президентов безусловно появятся новые бизнес-проекты, новые культурные контакты. А те, кто уже в белорусско-сербской системе отношений, похоже, не сожалеют о своем выборе. И вот о сербах, влюбившихся в Беларусь, и белорусах, проникшихся сербским – в нашем следующем сюжете.

Свою единственную двойку по географии она получила за то, что не смогла показать на карте Югославию. И кто бы мог подумать, что тот самый неуд перевернет всю ее жизнь. Ольга не только выучит назубок названия всех балканских стран, позже именно с сербским языком свяжет свою профессию.

Ольга Марковцова, переводчик:

Так получилось, что сейчас вся моя работа связана с сербским языком, с Сербией, с сербами. Еще со студенческих лет я переводила во всех возможных мероприятиях. Я была и под автобусом МАЗ, и на кинофестивале «Листопад», я была и при Кустурице.

Девушку знают как отличного лингвиста и опытного переводчика. Приглашают на весьма ответственные встречи, причем самого высокого уровня. Из последних – официальный визит в Минск президента Сербии. Ольга сопровождала сербскую делегацию.

Ольга Марковцова, переводчик:

Объединяет нас одно – желание дружить, желание быть кем-то близким. Это сотрудничество в области бизнеса с нашими гигантами в области машиностроения – МАЗ, МЗКТ, тракторный завод. Это промышленность, химическая промышленность.

Миомир Бидовский, бизнесмен:

Я жил в Москве. И на рынке, на котором я покупал то, что мне нужно, увидел, что люди вокруг меня просят картошку синеглазку. Раз бабушки просят синеглазку, думаю, и я куплю синеглазку. Я только синеглазку покупал. Но никак не понимал, что это такое, пока не приехал в Беларусь. Синеглазка – это слово, которое использовали в Москве, в России для картошки, которая привезена из Беларуси.

Его имя переводится как «милый миру», а вот то, как мила ему Беларусь, переводить не нужно. В командировку в Минск Миомир приехал на пару дней, а остался на двадцать лет.

Миомир Бидовский, бизнесмен:

Есть такой момент, который определил исторически мое отношение к Беларуси. Это 1999 год. Развал, война, санкции и страшные бомбежки. Когда все убрали руки от моей родины, когда на громила самая тогда страшная армия мира, никому, кроме слов, не было до нас дела. Единственный, кто поднял самолет и прилетел лично поддержать Сербия и сербский народ, был президент Беларуси. Скажу вам, что ни один честный серб, а их немало, этого не забудет.

Миомир – успешный бизнесмен, руководит фирмой по продаже и обслуживанию систем очистки воды. Но теперь с Беларусью его связывает не только бизнес. Он в шутку называет себя «белорусом со стажем». Ведь юная наша страна росла, развивалась, взрослела у него на глазах.

Миомир Бидовский, бизнесмен:

Улицы превращались в бульвары, дороги в автодороги. Почти до каждой деревни добралась рука государства. И магазины, и ассортимент, и условия жизни.

А вот родные бизнесмена живут в Белграде. И всегда ждут гостинцы из Синеокой. И кое-что в их перечне всякий раз остается неизменным.

Миомир Бидовский, бизнесмен:

Вы не представляете, я везу из Беларуси в Белград Нарочанский хлеб. И моя дочка, семья ставят его в морозильник, потому что надо много. И вы представьте человека, который проходит границу с 4-5 большими, по 1 кг 800 граммов, буханками хлеба.

Уроженец Белграда Растко Стойкович уже третий год чувствует себя «своим» в белорусской спортивной семье. «Линейный» Брестского гандбольного клуба с белорусами сыгрался быстро. А вот в чем секрет его удачного «семиметрового»: перед ответственным броском он всегда просит подать мяч белорусского игрока.

Растко Стойкович, игрок Брестского гандбольного клуба им. Мешкова:

За два года белорусская команда стала для меня родной. Мы играем лучше с каждым днем, с каждой игрой. Успеха можно добиться только тогда, когда в команде ты себя чувствуешь, как дома. Я ощущаю себя частью команды, частью этого города.

Адаптация к белорусским реалиям, шутит «линейный», не была «безоблачной». И первая встреча со страной, в прямом смысле, повергла в дрожь.

Растко Стойкович, игрок Брестского гандбольного клуба им. Мешкова:

Приехал в Брест, сел в машину. А на улице -25ºC. Приехал в клуб, захожу в холл, а здесь говорят: «О, сегодня не так и холодно!» Люди, и это не холодно?!

Несмотря на «холодную» первую встречу, Беларусь для жителя солнечной Сербии стала новым домом. Говорит, когда принимал предложение играть за белорусскую команду, был настроен побеждать на самых престижных гандбольных площадках. И, с какой стороны ни взгляни, в выборе клубных цветов и второй родины спортсмен точно не ошибся.