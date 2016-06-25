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О рекламе: интервью с директором «Минскрекламы» Сергеем Хильманом

25 июня 2016 18:40
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня поговорим о том, что мы видим в нем каждый день. Кого-то это радует, кого-то раздражает, кого-то оставляет равнодушным, а кто-то и вовсе не замечает. Возможно, потому что это уже привычный элемент городского пейзажа и, можно сказать, его украшение. Мы утыкаемся в нее в ожидании транспорта, водители обращают внимание на красном сигнале светофора или стоя в пробке. Для некоторых, это единственное чтение при поездке в метро. Да, это реклама.

Много или мало ее в городе, насколько она соответствует уровню европейской столицы, освободится ли от нее исторический центр, кто принимает решение, где установить билборды? И кто занимается оформлением города в праздники и не только?

На эти и другие вопросы программы ответил директор государственного предприятия «Минскреклама» Сергей Хильман.

# общество # Реклама # Сергей Хильман

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