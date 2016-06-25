Сосед-злодей, автобусный маршрут и новая танцплощадка для девочек за 50: наболевшие вопросы и их разрешение по следам горячей линии ВНС

2 500 участников форума разъехались по домам. Увезли с собой яркие впечатления, новые идеи и… пресловутый портфель делегата. Который вызвал, я бы сказал, нездоровый интерес у папарацци. Секретов-то нет. Ничего сенсационного. Вот он, этот портфель. Скорее всего, белорусского производства, кстати, мягкая кожа. А что же было в портфеле? Тоже ничего секретного: авторучки, справочные материалы в виде брошюр, но основная информация, конечно, была загружена в планшетный компьютер, который вручили каждому делегату не для забавы, а для работы – очень удобно тем, кто с бумажками уже не дружит. И современно! Ведь слово «инновация» звучало рефреном с трибуны форума. Поэтому нынешние гаджеты (технические приспособления) – как авторучка и блокнот в былые времена. Вот еще одна очень полезная вещь – книга «Беларусь: страна и люди», в которой представлен фотообраз современной страны с серьезными достижениями и хорошим настроением. Удобнее, конечно, будет посмотреть иллюстрации на экране.

Красивая страна, красивые люди в нашем ролике, в фотоальбоме и наяву, конечно. Из деталей складывается общая картина. Много всевозможных деталей можно было отметить и в ходе Всебелорусского народного собрания. Много интересных предложений, за которыми читалась реальная жизнь – достижения и проблемы городов и деревень, колхозов и промышленных холдингов, маляров и министров. Остротой и актуальностью жила горячая линия всенародного форума. Общество буквально встрепенулось, оживилось: хотя бы по телефону пытались донести свои мысли и, естественно, решить житейские проблемы. Свидетелем тому – наш корреспондент Ольга Петрашевская.

Эта горячая линия начала накаляться еще до запланированного официального старта. Телефоны включили на полчаса раньше, чтобы перепроверить технические нюансы, но быстрее любой команды специалистов сработали те, кто, видимо, как проснулись, так и принялись звонить. Уже в течение минуты операторы сказали: «Есть контакт!» – со всей страной!

7 каналов связи и на каждом по два оператора! Система нон-стоп: пока одна дама завершает оформление предыдущего звонка, вторая выслушивает нового желающего поделиться предложением или проблемой.

Кстати, первым обращением на «горячую линию» стала просьба минчанки улучшить работу конкретной службы занятости. Впрочем, столица и по итогам стала первой по количеству звонков. «Но нам до Минска не добраться», – качают головами жители одной из деревень под Боровлянами. Дойти до остановки – здесь целая история, которую также рассказали в рамках Всебелорусского народного собрания.

Арина Семычкина, житель деревни Лесковка (Минская область):

Осенью здесь нужны сапоги, потому что по колено грязи. Ни одного фонаря.

«Бездорожная» ситуация в Лесковке – единственный случай, когда по одной проблеме на «горячую линию» позвонили сразу несколько человек. Выход здесь ищут уже не один год, причем касаемо не только тропинки в сторону остановки. Чтобы добраться до автобуса, жителям кооператива, в котором, к слову, полторы тысячи человек, после такого пешеходного счастья нужно еще и идти вдоль проезжей части, где нет ни обустроенной обочины, ни даже пешеходного перехода.

Елена Осипик, житель деревни Лесковка (Минская область):

Фонари здесь не горят. Когда светло, можно стоять 15 минут, ждать, пока перебежишь. Если темно, можешь стоять и очень долго ждать.

Жительница деревни Лесковка (Минская область):

Без бордюра, без тротуара, без «зебры». Уже ходить сил нет!

Силы в ближайшее время, наверняка, понадобятся и местному сельисполкому – там обещают постараться решить проблему Лесковки.

Сергей Кондрашин, заместитель председателя Боровлянского сельского исполнительного комитета:

Было предложено оборудовать остановочные пункты напротив этого жилищного кооператива. Проводится работа о включении оборудования этих остановочных пунктов в план финансирования на 2017 год.

На горячую линию пятого Всебелорусского народного собрания многие звонили, словно обращаясь к последней инстанции, вооружившись стопками писем от местных властей, уже рассматривавших проблему. В топе обращений – вопросы по ЖКХ, жилью и строительству.

Но некоторых позвонивших не волновали ни квартиры, ни зарплаты, ни даже грибок на стенах, как в Кобрине, или отсутствие лампочек, как в одном из минских жилых домов. Пока пенсионер из Барановичского района сетовал на слишком сытное питание в доме престарелых, житель столицы обижался на маленький выбор стержней, а Зинаида Павловна попросила помочь ей найти управу на соседа-химика, позвонив на горячую линию.

Зинаида Филипчик:

После дождя почернели и позакручивались все верхушки. (Вы считаете, что в этом виноват ваш сосед?) Он обрабатывает ядохимикатами! Он раньше работал сельхозхимии и толк в ядохимикатах он знает.

По версии Зинаиды Филипчик, «замечательный» сосед по даче намеренно засевает ее огород сорняками…

Зинаида Филипчик:

Он перелазит через забор и все сеет!

…и хочет со свету сжить весь ее урожай.

Зинаида Филипчик:

После дождя позакручивались! (А почему он именно ваш огород он хочет испортить?) А я почем знаю? У него спросите!

Сосед Зинаида Филипчик:

До этого был лишайник из Красной книги, потом химикаты, что теперь – не знаю (улыбается).

Кому-то смешно, а кому-то не очень: звонок был – значит реагировать нужно. И теперь целая комиссия на нескольких машинах приехала урегулировать конфликт между Зинаидой Филипчик и ее соседом.

Наталья Чернышова, регистратор горячей линии Пятого Всебелорусского народного собрания:

Поверьте, каждый вопрос должен быть рассмотрен. И к нему подход должен быть серьезным, каким бы этот вопрос ни был.

Но кроме жалоб и сообщений о проблемах, на горячей линии регистрировали и предложения. Дать льготы тем, кто родился в годы Великой Отечественной, после 90-та делать надбавку к пенсии, а также запустить в производство уникальные подушки и в жизнь – новую экономическую теорию. Оксана Лозитская из Орши позвонила, чтобы поделиться бурным фонтаном идей – собственным видением предупреждения кризиса в масштабах страны.

Оксана Лозитская, житель Орши:

Почему я сегодня должна рассчитываться только деньгами, если я могу рассчитаться услугой, товаром, стоимостью, будущими доходами. Почему нет? Вот это все технология позволяет учитывать в одном едином экономическом блоке.

Отдельным блоком в этом зале регистрировали не только все звонки, но и письма и телеграммы, папки с которыми с трудом закрывались. Поздравления и приветствия из десятков стран мира в адрес участников собрания, но была и телеграмма о застревающем лифте, и письмо о непомерных, по мнению писавшего, ценах на баню. Их также рассмотрят вместе с телефонными обращениями. Кстати, самым последним на горячую линию успел дозвониться житель Пинска, посетовав, что с родной улицы убрали привычный автобусный маршрут.

Пётр Хлус, житель Пинска:

60 лет ходили автобусы, а перед Новым годом сделали односторонним движение, очень неудобно людям.

На улице Полесской – целый консилиум. Узнав, что позвонил последним, вскочив, по сути, на автобусную подножку, Петр Хлус стал еще больше надеяться, что маршрут, проверенный годами, все-таки вернут. Но в отделе горхозяйства настроены не так лирично: одностороннее движение здесь в свое время и сделали, чтобы автобусы не создавали пробок.

Николай Гулевич, начальник отдела городского хозяйства и благоустройства Пинского горисполкома:

Если автобус останавливается там, то уже есть проблемы. И в зимний период.

Официальный ответ на свое обращение Петр Хлус, как и еще 537 позвонивших на горячую линию, получит в максимально сжатые сроки. И варианта, что чье-то обращение не зарегистрировали или, к примеру, уронили под стол, не может быть априори. Каждый звонок прошел несколько этапов обработки, и, кстати, первые письма отправили уже в пятницу авторам проблемных вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам по необходимости (пусть правительство и Администрация Президента это определит) ответить на поставленные вопросы. Если в связи с вопросами есть необходимость пригласить к нам людей, значит нужно это сделать. Всем руководителям вертикали власти, вплоть до Президента страны. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.

Капремонты, приватизация, кредиты, но, пожалуй, больше других всем операторам горячей линии запомнился Самец – это фамилия 71-летнего мужчины, очень просившего отремонтировать танцплощадку для себя и своих «девочек».

Александр Самец, житель Минска:

(А сколько девочкам сколько лет?) Девочкам по-разному – и 55, и 65!

Он вспоминает о хореографических победах, когда с этой сцены играла музыка, и грустит, переступая через бурьян и глядя на небо в дыру в куполе. В век ночных клубов и дискотек хорошему танцору ничего не помешало позвонить на «горячую линию» и сделать первое па в сторону решения важной для него проблемы.

Александр Самец, житель Минска:

По телевизору показали, что есть «горячая линия». Так я записал номера телефонов и позвонил! Надеюсь, что отремонтируют эту площадку, что людям будет, где отдыхать и знакомиться. Я считаю, что это очень хорошо!

Горячая линия пятого Всебелорусского народного собрания дала возможность высказаться не только делегатам, но и тем, кто в дни проведения форума находились в сотнях километров от Минска. Конечно, были и те, кто жаловался на качество спичек или просил починить телевизор, но сотни человек получили уверенность, что их действительно проблемные вопросы однозначно рассмотрят и, что важно, ответят в кратчайшие сроки.

Кому-то покажется: автобусный маршрут, тропинка к остановке или новая танцплощадка – мелочь, но для кого-то – это и есть наболевший вопрос, после решения которого, как минимум один человек точно спляшет от счастья!