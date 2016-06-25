День города Витебска с историческим подтекстом: жители вспомнили крестоносцев, Александра Невского и Марка Шагала

Новости Беларуси. Витебск отмечает день рождения — 1042-летие. Праздник растянется на все выходные и каждый час не обходится без ярких событий.

Противостояние крестоносцам – еще раз подчеркивает единство древнерусских княжеств. Именно так, не на жизнь, а на смерть, боролись рыцари 13-го века. Под предводительством Александра Невского. Еще один исторический факт: супруга князя Александра была представителей Полоцкого и Витебского княжества.

Именно поэтому в самом сердце Витебска установили бронзовую скульптуру – символ семейных ценностей. Ее высота – больше 4 метров, вес – 6 тонн. Символично, что со временем здесь, на площади тысячелетия, построят Дворец бракосочетаний.

Поздравить Витебск с днем рождения приехали гости из России, Латвии, Сербии, Польши, Армении, Болгарии и Китая. В наши времена, как и в былые, это еще раз подчеркивает единство и доброе отношение друг к другу разных народов мира.

Алексей и Татьяна Дорогенские, жители Витебска:

Наш город самый лучший, самый красивый. Мы любим свой город. Вот так все хорошо проходит, и я надеюсь, и дальше мы будем вместе с любимым городом жить и наслаждаться жизнью.

Наталья Сокол, заместитель главы Белоярского района (Ханты-Мансийский автономный округ, Россия):

Это радостное мероприятие, на котором мы все присутствуем, разделяют все жители Белоярского района. Потому что они настолько наслышаны о все тех перспективах сотрудничества, которое есть между нашими территориями.

Гор Бадян, начальник Департамента культуры и образования города Ванадзор (Армения):

Ту теплоту, то братское гостеприимство, которое показывает Витебск, нигде не видели. Я надеюсь, что будем дальше развивать наши дружеские отношения и будем всегда горды, что у нас есть такой друг, есть такая страна Беларусь.

Витебск сегодня знают далеко за пределами Беларуси. И многим город над Двиной обязан Марку Шагалу. Именно ему открыли мемориальную доску на улице его же имени.

Здесь же разместилось и здание Народного художественного училища, где преподавали Шагал, Малевич, Добужинский, Пэн и многие другие. Здесь же было создано творческое объединение УНОВИС – Утвердители нового искусства.

В программе Дня города еще немало любопытных событий. Праздник воздушных змеев, конкурс на самого высокого и сильного горожанина, международный Шагаловский пленер, фестиваль «ФотоКрок». И тысячи улыбок горожан, которые в воскресенье вечером будут наблюдать, как витебское небо разукрасит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.