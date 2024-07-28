Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Нет… Я хотела быть следователем всю жизнь. Я читала очень много детективов. У меня такой склад ума – логика, мышление, это все мое. Я хотела быть следователем, но я освобождена по физкультуре по здоровью. И когда я в 11 классе разобралась в той теме, что без физкультуры я не поступлю в МВД, для меня это был крах мечты. Мама мне говорит: «Доченька, может, в нархоз, как я? А потом, если захочешь, есть же службы, которые берут и не после МВД» И я в расстроенных чувствах поступила в БГЭУ, я была медалисткой, у меня была трагедия. Но я стала работать уже с первого курса, мудрое решение моей мамы и совет: надо начинать работать с самого начала, чтобы чувствовать предметы и понимать, что ты делаешь. Первое рабочее место – секретарь в аудиторской компании. Я набирала акты проверок и отвечала на звонки. На втором курсе я полюбила эту профессию.

«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и ее стоимости – подробности здесь.

У меня три высших образования. Получив первое образование внархозе, я уже работала главным бухгалтером на предприятии. Работая главным бухгалтером, я понимала, что мне не хватает знаний в юриспруденции, потому что договоров очень много. И сразу после завершения первого высшего поступила в тот же БГЭУ на хозяйственное право. А когда работала уже на «Бобруйскагромаш», административное, местное самоуправление, в прошлом году получила диплом. Как говорит моя мудрая мама: «Образование на плечах не носить, оно всегда необходимо, мозг должен развиваться».