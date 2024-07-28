Надежда Лазаревич: «Наша страна социально ориентированная не на бумаге, а на деле»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Создавая экономику на предприятии, формируется прибыль, которую можно тратить на социальную жизнь трудового коллектива.