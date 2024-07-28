Надежда Лазаревич: «Наша страна социально ориентированная не на бумаге, а на деле»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Создавая экономику на предприятии, формируется прибыль, которую можно тратить на социальную жизнь трудового коллектива.
Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит – подробности здесь.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Конечно. Коллективные договоры, поддержка слоев населения, климат в коллективе. Если предприятие уверенно стоит на ногах, оно же оказывает спонсорскую помощь и другим субъектам хозяйствования, которые нуждаются в этой помощи. Это важный аспект в развитии. Наша страна социально ориентированная не на бумаге, а на деле. Мы живем так, у нас все построено на поддержке социальных слоев.
«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и ее стоимости.