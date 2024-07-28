«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и её стоимости

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В последнее время высказывают такие моменты, что цены у нас «пляшут» в большую сторону на зелень, на какие-то продукты фермерского хозяйства. Как вы это можете прокомментировать?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Есть сезонный продукт. Еще три недели назад огурец домашний стоил на Комаровке достаточно дорого, а сейчас он стоит 1-2 рубля. Потому что все вырастили этот огурец, все пошли на рынок его продавать. Конечно, если ты хочешь купить в самом раннем сезоне картофель, огурцы, то это будет дороже. Мы должны осознавать. Но есть же и не ранний огурец, есть и другой. Есть право выбора, ты можешь купить чуть дешевле. Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит – подробности здесь. Александр Осенко:

В той же Европе, я и у нас смотрю, часто сейчас практикуют фермерские продукты, они без ГМО, стоят дороже. Но в то же время есть другие продукты не под тем лейблом, это гораздо дешевле стоит.