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«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и её стоимости

28 июля 2024 07:12
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В последнее время высказывают такие моменты, что цены у нас «пляшут» в большую сторону на зелень, на какие-то продукты фермерского хозяйства. Как вы это можете прокомментировать?

«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и её стоимости-1

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Есть сезонный продукт. Еще три недели назад огурец домашний стоил на Комаровке достаточно дорого, а сейчас он стоит 1-2 рубля. Потому что все вырастили этот огурец, все пошли на рынок его продавать. Конечно, если ты хочешь купить в самом раннем сезоне картофель, огурцы, то это будет дороже. Мы должны осознавать. Но есть же и не ранний огурец, есть и другой. Есть право выбора, ты можешь купить чуть дешевле.

Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит – подробности здесь.

Александр Осенко:
В той же Европе, я и у нас смотрю, часто сейчас практикуют фермерские продукты, они без ГМО, стоят дороже. Но в то же время есть другие продукты не под тем лейблом, это гораздо дешевле стоит.

«У нас нет большого разрыва в ценах». Лазаревич о качестве белорусской продукции и её стоимости-4

Надежда Лазаревич:
У нас такого нет, даже у фермера похожая цена как у производителя. У меня любимая точка – Комаровка, с учетом того, что я ее курирую. Мы смотрим потребительский спрос и цены на уровне продуктов на Комаровке. Там есть и фермеры, и государственные производители, у нас нет большого разрыва в ценах. Конечно, если вы хотите что-то уникальное не нашего производства, да, с учетом логистики, тогда понятно.

У нас все продукты производятся по ГОСТу, у нас любой продукт качественный. Уже как контролируют у нас производителя, то, наверное, ни в одной стране мира так не контролируют.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Надежда Лазаревич

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