О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, ответила на семь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Ваш рецепт успеха?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, ответила на семь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Ваш рецепт успеха?
Екатерина Забенько, телеведущая:
Очень много работать, не покладая рук и не думая о зарплате.
Вадим Щеглов:
Самое главное в жизни?
Екатерина Забенько:
Ребенок.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Екатерина Забенько:
Вообще просто.
Вадим Щеглов:
Чем вы гордитесь больше всего?
Екатерина Забенько:
Своими профессиональными достижениями.
Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?
Екатерина Забенько:
Предательства.
Вадим Щеглов:
Самое большое разочарование?
Екатерина Забенько:
Когда люди, которых ты хорошо знал, меняются за один день.
Вадим Щеглов:
Чего вы боитесь?
Екатерина Забенько:
Боюсь повторения неприятных моментов в своей жизни.
На СТВ она уже 20 лет! Большое интервью с Екатериной Забенько – подробнее здесь.