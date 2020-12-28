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О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов

28 декабря 2020 10:13
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, ответила на семь неожиданных вопросов.

Вадим Щеглов, ведущий:
Ваш рецепт успеха?

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов -1

Екатерина Забенько, телеведущая:
Очень много работать, не покладая рук и не думая о зарплате.

Вадим Щеглов:
Самое главное в жизни?

Екатерина Забенько:
Ребенок.

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов -4

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Екатерина Забенько:
Вообще просто.

Вадим Щеглов:
Чем вы гордитесь больше всего?

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов -7

Екатерина Забенько:
Своими профессиональными достижениями.

Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?

Екатерина Забенько:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Самое большое разочарование?

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов -10

Екатерина Забенько:
Когда люди, которых ты хорошо знал, меняются за один день.

Вадим Щеглов:
Чего вы боитесь?

Екатерина Забенько:
Боюсь повторения неприятных моментов в своей жизни.

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# Телевидение в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Вадим Щеглов # Фотофакт

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