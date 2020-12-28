О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, ответила на семь неожиданных вопросов. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваш рецепт успеха?

Екатерина Забенько, телеведущая:

Очень много работать, не покладая рук и не думая о зарплате. Вадим Щеглов:

Самое главное в жизни? Екатерина Забенько:

Ребенок.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя? Екатерина Забенько:

Вообще просто. Вадим Щеглов:

Чем вы гордитесь больше всего?

Екатерина Забенько:

Своими профессиональными достижениями. Вадим Щеглов:

Чего вы никогда не простите? Екатерина Забенько:

Предательства. Вадим Щеглов:

Самое большое разочарование?