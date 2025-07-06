Прямой эфир

Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

06 июля 2025 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Курс Минска и Астаны на углубление союзничества и стратегического партнерства сохранит свою положительную динамику, а его результатами станут новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем-2

Уверенность в этом белорусский лидер выразил в поздравительном послании, адресованном первому Президенту Казахстана. Глава государства поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем, отметив его бесценный вклад в формирование социально-экономического фундамента Казахстана, а также в продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве.

Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С большой теплотой вспоминаю наши встречи и выражаю признательность за Ваши усилия по укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана. Пусть Ваши мудрость и опыт продолжают вдохновлять окружающих.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Казахстан # Нурсултан Назарбаев

Другие новости рубрики

Все новости
Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля
06 июля 2025 07:36

Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля

Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей!
06 июля 2025 07:31

Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей!

Западные соседи едут на «Славянку» целыми автобусами! Лапицкий рассказал об интересе к фестивалю
06 июля 2025 07:29

Западные соседи едут на «Славянку» целыми автобусами! Лапицкий рассказал об интересе к фестивалю