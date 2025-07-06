Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

Курс Минска и Астаны на углубление союзничества и стратегического партнерства сохранит свою положительную динамику, а его результатами станут новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом белорусский лидер выразил в поздравительном послании, адресованном первому Президенту Казахстана. Глава государства поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем, отметив его бесценный вклад в формирование социально-экономического фундамента Казахстана, а также в продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве.