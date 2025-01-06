Растёт будущая звезда. Что делать, если ваш ребёнок больше поёт, чем говорит

В гостях программы «Новое утро» юная певица Алиса Лабудева и ее мама Дарья.

Замечательное время, это Рождество. И когда в канун Рождества звучат песни про ангелов, это особенно трогательно. Наполняется сердце теплом и светом. А вообще представьте, если эти песни исполняют другие ангелы, маленькие и очень-очень талантливые. Вот такое сочетание и переносит нас в мир чудес и добра.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я так понимаю, что ребенок поет с пеленок.

Дарья Лабудева, мама:

Да, как только родилась, сразу запела.

Ольга Бурлакова:

Как вы рассмотрели ее талант и решили все-таки профессионально заняться пением?

Дарья Лабудева:

Первое, как и любая мама покупает какие-то музыкальные игрушки. И если ребенок больше тянется к музыкальным игрушкам, начинает петь какие-то простые, незамысловатые песенки, легкие, слышно уже, что ребенок где-то правильно интонирует, где-то поет уже больше, чем говорит, уже стоит обратить на это внимание.