Растёт будущая звезда. Что делать, если ваш ребёнок больше поёт, чем говорит

Замечательное время, это Рождество. И когда в канун Рождества звучат песни про ангелов, это особенно трогательно. Наполняется сердце теплом и светом. А вообще представьте, если эти песни исполняют другие ангелы, маленькие и очень-очень талантливые. Вот такое сочетание и переносит нас в мир чудес и добра.
В гостях программы «Новое утро» юная певица Алиса Лабудева и ее мама Дарья.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я так понимаю, что ребенок поет с пеленок.
Дарья Лабудева, мама:
Да, как только родилась, сразу запела.
Ольга Бурлакова:
Как вы рассмотрели ее талант и решили все-таки профессионально заняться пением?
Дарья Лабудева:
Первое, как и любая мама покупает какие-то музыкальные игрушки. И если ребенок больше тянется к музыкальным игрушкам, начинает петь какие-то простые, незамысловатые песенки, легкие, слышно уже, что ребенок где-то правильно интонирует, где-то поет уже больше, чем говорит, уже стоит обратить на это внимание.
Подробнее в видеоматериале.